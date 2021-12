Tunisair : Avis aux voyageurs à destination du Canada

Tweet Share Messenger

La compagnie aérienne nationale Tunisair a adressé ce vendredi 3 décembre 2021, un avis aux voyageurs à destination du Canada, et ce suite, à de nouvelles restrictions imposées par les autorités canadiennes, face à l’évolution de la situation sanitaire dans le monde, liée au coronavirus, et notamment l’apparition du variant Omicron.

Tunisair précise que désormais, toute personne âgée de 5 ans et plus voyageant au Canada devra présenter un résultat de test moléculaire de Covid-19 afin de monter à bord de son vol : cette mesure concerne tous les voyageurs, même ceux ayant terminé leur schéma vaccinal, sachant qu’ils devront également subir un nouveau test à leur arrivée, où une opération de dépistage aléatoire obligatoire est menée.

Quant aux voyageurs non vaccinés ou qui n’ont pas terminé leur schéma vaccinal, ils devront se soumettre à une période de quarantaine obligatoire de 14 jours, à compter du jour où ils entrent au Canada : «Ils doivent être en mesure de démontrer la façon dont ils prévoient de satisfaire cette exigence pendant leur séjour.Le non-respect de la quarantaine obligatoire pourrait entraîner une peine d’emprisonnement et/ou des amendes».

La compagnie aérienne nationale rappelle par ailleurs, que dans les 72 heures précédant l’arrivée au Canada, tous les voyageurs doivent fournir les renseignements nécessaires sur la plateforme officielle du gouvernement du Canada « ArriveCAN » :

☑️ Leurs informations de voyage et de contact.

☑️ Les antécédents de voyage de 14 jours avant l’arrivée au Canada.

☑️ Plan de quarantaine approprié.

☑️ L’autoévaluation des symptômes de la COVID-19.

☑️ Leurs informations et preuves de vaccination.

Les voyageurs de 6 ans et plus doivent porter un masque qui couvre leur bouche, leur nez et leur menton tout au long de leur voyage, même s’ils sont entièrement vaccinés, sachant qu’ils pourraient être soumis à des mesures provinciales ou territoriales à leur destination.

«Ils doivent s’assurer qu’ils sont bien informés de toute exigence de santé publique locale», ajoute encore la même source, en toute personne qui se sent malade ne pourra pas monter à bord d’un vol puisqu’elle peut potentiellement présenter un risque pour les autres. De plus, si le voyageur commence à ressentir des symptômes (fièvre, toux, difficulté à respirer) pendant le vol, il devra en aviser immédiatement l’équipage de conduite..

Y. N.