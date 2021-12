Ouverture JTC 2021 : Concert de Badiaa Bouhrizi à l’avenue Habib Bourguiba Tunis

La 22e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021) démarre ce soir et se poursuivra jusqu’au 12 décembre. Un programme festif est prévu pour cette journée d’ouverture, dont un concert gratuit de Badiaa Bouhrizi sur l’avenue Habib Bourguiba.

Après deux ans d’absence à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), les JTC sont de retour pour édition placée sous le thème de la résistance, sous la direction de la comédienne Nissaf Ben Hafsia.

Pour célébrer comme il se doit ce retour aux salles de théâtre, le festival a prévu un programme riche, varié et qui s’adresse à tous les publics et à tous les âges. Cette journée inaugurale sera marquée par la cérémonie d’ouverture qui sera animée par l’actrice Nadia Boussetta, et durant laquelle la direction du festival rendra hommage à des figures du théâtre tunisien, arabe et africain ; mais aussi par un concert de rue gratuit et ouvert à tous au cœur de l’avenue Habib Bourguiba, qui sera assuré par la chanteuse, musicienne et compositrice Badiaa Bouhrizi.

Cette édition sera en effet ouverte sur différentes expressions artistiques, car le coup d’envoi se fera une heure avant la cérémonie d’ouverture (à 17h) et sera un moment de fête d’abord dans les espaces extérieurs puis dans les espaces intérieurs et prendra la forme d’un carnaval où se mêlent danse, musique et théâtre.

F.B