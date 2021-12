Tunisie : L’UGTT célèbre le 69e anniversaire de l’assassinat de Farhat Hached

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) célèbre, aujourd’hui, lundi 4 décembre 2017, le 69e anniversaire de l’assassinat du syndicaliste et militant nationaliste, Farhat Hached.

C’est sous le slogan : «L’indépendance», que l’UGTT a choisi de célébrer, cette année, l’assassinat du fondateur de la centrale syndicale, Farhat Hached, assassiné le 5 décembre 1952, par l’organisation colonialiste la Main Rouge, notamment via un rassemblement devant la tombe du martyr à la Kasbah, où vont se sont recueillis les dirigeants et les syndicalistes à sa mémoire.

A l’occasion, Noureddine Taboubi a prononcé un discours adressé aux syndicalistes et au peuple tunisien, revenant sur la situation générale du pays, la crise, les solutions et les aspirations du peuple, en cette délicate conjoncture.

Chaque année, les Tunisiennes et Tunisiens célèbrent ce triste anniversaire, comme une forme de reconnaissance à Farhat Hached, un homme engagé et patriote, qui a conduit la lutte nationale au moment où les leaders politiques étaient en exil à l’étranger et en a payé le prix fort.

La célèbre et incontournable phrase de Hached : «Ohibbek Ya Chaab!» (Je t’aime, ô peuple!) demeure dans la mémoire collective, semblable à un appel à l’union et elle est encore, aujourd’hui, utilisée comme un appel au ralliement du peuple pour les causes justes et nobles.

Y. N.