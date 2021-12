JTC 2021 : Une ouverture festive et éclatée

Après une absence de deux ans, les Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021) sont de retour pour une édition placée sous le thème de la résistance et de la festivité. Le coup d’envoi a été donné hier soir, samedi 4 décembre, sous la forme d’une ouverture éclatée entre plusieurs espaces fermés et ouverts.

Par Fawz Benali

La 22e édition des JTC devait initialement avoir lieu au mois de décembre 2020, mais elle a dû être reportée d’une année, à cause de la crise sanitaire mondiale causée par la propagation du Coroavirus, ayant empêché la tenue de plusieurs festivals et événements culturels et artistiques.

Une programmation à la hauteur des attentes

Les JTC sont donc de retour cette année, sous la nouvelle direction de la comédienne Nissaf Ben Hafsia, qui s’est entourée d’une belle équipe artistique et technique pour mettre en place une programmation à la hauteur des attentes des artistes, des amateurs du 4e art et du grand public.

C’est une édition qui promet de nous mettre plein les yeux, et ce, dès la journée d’ouverture que le comité directeur du festival a souhaité ouverte sur tous les arts, sur tous les publics, et dans divers espaces. Les festivités ont en effet commencé sur l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis qui a accueilli les deux pièces de théâtre «Damous» de l’association du théâtre de rue de Tunis et «Malade» de Walid Khadhraoui, mais également un spectacle musical signé Badiaa Bouhrizi.

Le coup d’envoi officiel a été donné hier à 18h à la salle de l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture où a eu lieu la cérémonie d’ouverture qui a été animée par la comédienne Nadia Boussetta et qui a été retransmise en direct sur la chaine nationale Al Watanya 1.

« 38 ans que le cœur aime la vie »

Comme à chaque édition, la cérémonie a été l’occasion de rendre hommage à plusieurs figures du théâtre tunisien, arabe et africain. La ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi et la directrice des JTC Nissaf Ben Hafsia ont invité sur scène des comédiens et metteurs en scène pour leur offrir le Tanit hommage en reconnaissance à leur carrière et à leur talent, à l’instar de Lassaad Been Abdallah, Jamel Madani, Saïda Hammi, Fetha Mehdaoui et Abdelgheni Ben Tara (Tunisie), Ahmed Foued Selim (Egypte), Amal Dabbes (Jordanie), Floris Adjanohoum (Bénin), John Sibi-Okumu (Kenya)… Le célèbre humoriste canadien Michel Courtemanche était également l’un des invités spéciaux de la cérémonie d’ouverture.

Le comédien et metteur en scène Chedly Arfaoui a présenté de son côté une brève adaptation de la célèbre et intemporelle pièce de théâtre «Roméo et Juliette» de William Shakespeare, créée spécialement pour les JTC.

Les présentations théâtrales ont commencé dès hier soir avec deux pièces tunisiennes sélectionnées hors compétition «Martyr» de Fadhel Jaïbi à la salle le 4e Art et «18 octobre» d’Abdelwahed Mabrouk à la salle Le Mondial.

Une centaine de pièces de théâtre réparties sur sept sections compétitives et non compétitives dont à découvrir dès aujourd’hui dans une vingtaine de salles de la capitale, témoignant de la pluralité et de la richesse de la programmation de la 22e édition qui porte le slogan «38 ans que le cœur aime la vie».