Météo-Tunisie : Neige, pluies et vents forts… l’INM appelle à la vigilance

Tweet Share Messenger

Ph. Protection civile Jendouba.

L’Institut national de météorologie (INM) a publié ce lundi 6 décembre 2021 une alerte météo, en indiquant que le froid se poursuit et en précisant que le degré d’alerte est élevée dans les gouvernorat de Jendouba et de Siliana, en raison des chutes de neige qui va se poursuivre au cours des prochaines heures.

L’INM précise que les températures varient entre 0 et 7°C sur les hauteurs et entre 9 et 15°C, ailleurs, sachant que les précipitations se poursuivront dans la plupart des régions, et que les vents souffleront fort, atteignant 90km/h par endroits.

Quant aux gouvernorats du nord, et en particulier Jendouba et Siliana, les chutes de neige vont se poursuivre, affirme l’INM, tout en mettant en garde les automobilistes, contre les difficultés de déplacements sur les routes, une faible visibilité et un risque accru d’accidents et de glissements de terrain, lit-on dans le communiqué.

L’INM a ajouté que ces fortes chutes de neige à des endroits, pourraient endommager les réseaux de distribution électrique et téléphonique, tout appelant à la vigilance et à la nécessité de se renseigner sur les conditions météorologiques avant de sortir.

Y. N.