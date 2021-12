Tunisie : L’ATFD appelle à une marche nationale contre les féminicides, la violence à l’égard des femmes et l’impunité

Dans le cadre des 16 Jours d’activisme de lutte contre la violence basée sur le genre, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a appelé à une marche nationale, le 10 décembre 2021, contre les féminicides et la violence à l’égard des femmes et pour lutter contre l’impunité.

L’ATFD rappelle que cette campagne se déroule dans un «contexte sanitaire lié à la pandémie du coronavirus, qui a révélé le fait que les femmes ne sont pas en tête des priorités dans les politiques nationales de la plupart des pays, et que les activistes pour la cause de la Femme se mobilisent davantage pour exiger la protection sociale et l’égalité sur tous les plans».

La marche du 10 décembre dénonçant les féminicides et la violence à l’égard des femmes, vise également à rappeler aux autorités leurs responsabilités d’aborder ce phénomène comme un problème de sécurité nationale qui doit figurer parmi les priorités politiques, de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l’impunité et de développer un plan d’urgence pour mettre fin à l’hémorragie de la violence à leur encontre.

Ainsi, une marche sous le slogan : «Le silence de l’État tue les femme» est prévu en collaboration avec les associations, à l’instar d’Aswat Nissa et la société civile, vendredi 10 décembre. Elle démarrera vers midi, à la Place de l’indépendance à Tunis, pour se poursuivre jusqu’à 14h.

Y. N.