Tunisie : Le CSM pour la réforme du pouvoir judiciaire mais en dehors des dispositions exceptionnelles

Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a publié un communiqué dans la soirée de ce lundi 6 décembre 2021, suite à la rencontre de ses représentants, à Carthage, avec le président de la République, Kaïs Saïed.

Dans son communiqué le CSM a indiqué que cette rencontre a permis de souligner l’importance de l’indépendance du pouvoir judiciaire, en précisant que ses représentants ont présenté au chef de l’Etat, les difficultés rencontrées par la justice afin de jouer pleinement son rôle, et ce dans le cadre de la loi et de la constitution.

Le CSM a également souligné que le Haut conseil demeure garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et que toute réforme de celui-ci doit être opérée dans le cadre de la constitution et en dehors des dispositions exceptionnelles, et ce, comme annoncé lors de l’assemblée générale du 4 novembre dernier, lit-on dans le communiqué, où le Conseil a réitéré sa disposition et son engagement à adhérer au processus de réforme de la justice et la lutte contre la corruption.

Rappelons que Kaïs Saïed avait dénoncé, lors de sa rencontre cet après-midi avec des représentants du CSM dont son président Youssef Bouzakher, la lenteur de la justice dans de nombreuses affaires citant notamment, le rapport de la Cour des comptes qui prouve que des élus ont bénéficié de financements de l’étranger, pendant la campagne électorale, estimant au passage, que les législations et les promulguées par l’Assemblée n’ont de ce fait, aucune légitimité, a-t-il dit.

Le président Saïed a de nouveau rappelé que nul n’est au dessus de la loi et que la justice doit jouer son rôle historique…répétant lors de plusieurs rencontres, dont celles ayant précédé celle-ci, la nécessité de réformer le pouvoir judiciaire.

Y. N.