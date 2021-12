Abir Moussi : «Le député Majdi Boudhina a reçu un message contenant des menaces de mort me visant»

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé avoir saisi la justice, contre un individu qui a envoyé un message au député (gelé) Majdi Boudhina, contenant des menaces de mort, la visant, tout en affirmant qu’elle ne se sent pas en sécurité.

Intervenant ce mardi 7 décembre 2021, sur Jawhara FM, Abir Moussi a indiqué que son parti a chargé un huissier de relever le message et de porter une plainte, tout en affirmant avoir découvert sur le compte Facebook de l’auteur de ces menaces, d’autres insultes qui lui sont adressées ainsi que des publications de soutien au président Saïed, depuis 2019.

La présidente du PDL a également dévoilé le contenu du message en question, que nous reproduisons tel qu’elle l’a lu sur Jawhara FM : «Tu aimes Ben Ali et tu aimes être tuée comme lui… tu as envie d’une… comme bajbouj. Un ex-RCD égorgé = une victoire pour les USA, qui ont tué Ben Ali… C’est logique tata aboura sera tuée comme son père Ben Ali. E vive les femmes à tout faire…».

Tout en remerciant les forces sécuritaires pour les efforts déployés, d’autant qu’elle bénéficie d’une garde rapprochée, Abir Moussi affirme néanmoins qu’elle ne se sent pas en sécurité «tant que ceux qui gouvernent la Tunisie ne demandent pas des comptes aux terroristes et n’a pas encore rompu définitivement avec eux», a-t-elle dit, en dénonçant «la campagne menée à son encontre et contre son parti».

Y. N.