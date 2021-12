Covid : Nouvelle mesure pour les voyageurs à destination des États-Unis

Tweet Share Messenger

L’ambassade des États-Unis en Tunisie a annoncé ce mardi 7 décembre 2021, une nouvelle mesure de voyage décidée dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Dans son communiqué l’ambassade précise que cette mesure est entrée en vigueur depuis hier, lundi 6 décembre, et que désormais les voyageurs âgés de 2 ans et plus, se rendant aux États-Unis, devront présenter un test PCR négatif, effectué un jour avant leur date de départ.

L’ambassade rappelle qu’une preuve du statut vaccinal est demandée pour les voyageurs non américains ou les résidents non permanents, qui devront fournir une attestation de vaccination complète pour être autorisés à embarquer.

Y. N.