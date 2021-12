Le projet ‘‘Stratégie Bargou 2000 ’’ pour un développement local participatif

Le séminaire de clôture du projet «Stratégie Bargou 2000», organisé à Tunis (Tunisie), le 6 décembre 2021, a annoncé l’élaboration d’un plan de développement local participatif, la formation de plus de 240 jeunes entrepreneurs et le financement de 71 initiatives socio-économiques.

Lancé le 15 novembre 2017, le projet ‘’Stratégie Bargou 2020’’ pour la promotion d’un développement territorial inclusif dans la délégation de Bargou (gouvernorat de Siliana), prend fin en ce mois de décembre 2021, suite à une mobilisation locale exemplaire et une dynamique inclusive remarquable au sein de la population locale et des différents acteurs, mettant en avant la concertation participative basée sur l’équité des chances et la collaboration entre les différents intervenants : publics, privés, associatifs et communautaires.

Ce séminaire de clôture du projet a été organisé par Oxfam Tunisie et ses partenaires, l’association El-Wifak Bargou et le groupe d’action local Gal Eloro, en présence des différentes parties prenantes (autorités locales et régionales, ministères concernés et bailleurs de fonds), outre les promoteurs et promotrices de projets locaux et les expert.e.s ayant travaillé sur les composantes du projet et sa capitalisation.

Le projet ‘‘Stratégie Bargou 2020’’ est une initiative qui fait partie du programme de voisinage européen Pap Enpard, réalisé dans cinq sites en Tunisie : Bargou (Siliana), Aïn Drahem (Jendouba), Kerkennah (Sfax) Kébili nord (Kébili), Beni Khedache et Ben Guerdane (Médenine).

Financé par l’Union européenne dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et le ministère de la Coopération internationale et du Développement, le projet est mis en œuvre dans la délégation de Bargou.

Le projet ‘‘Stratégie Bargou 2020’’ a pour objectif de promouvoir le développement socio-économique de la délégation de Bargou en cohérence avec un plan de développement local établi et géré selon les principes d’égalité des chances et de bonne gouvernance. Il repose sur la valorisation durable des ressources naturelles et agricoles dans les territoires ruraux en Tunisie au bénéfice des populations rurales vulnérables.

D’après le chef du projet ‘‘Stratégie Bargou 2020’’ auprès d’Oxfam Tunisie, «l’une des meilleures réalisations du projet est sans doute cette approche de mobilisation locale, de dialogue citoyen et de concertation entre les différents intervenants publics, associatifs et privés qui a donné lieu à un plan de développement local inclusif et participatif pour la délégation de Bargou, basé sur le diagnostic territorial et l’exploration des différentes opportunités, richesses et perspectives de progrès socio-économique de la région».





Les participants au séminaire de clôture du projet ont discuté des différents axes et mécanismes de ce plan de développement local et notamment des moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation et la durabilité des approches, la pérennité des actions, la valorisation des acquis et des résultats en vue d’une appropriation des démarches dans d’autres régions et surtout la consolidation des projets privés subventionnés dans plusieurs disciplines par les jeunes entrepreneurs de la délégation.

Parmi les résultats clés du projet, nous citons la création d’un comité local de développement et d’une unité territoriale d’accompagnement et de gestion (UTAG) représentant l’écosystème local et les différents acteurs locaux et régionaux; l’élaboration d’un diagnostic territorial participatif en concertation avec la population et les différents intervenants publics, associatifs et privés; la réalisation d’une étude sur les mécanismes de financement au niveau local; la formation de plus de 240 jeunes hommes et femmes sur l’élaboration des plans d’affaires; le financement de 71 projets privés répartis sur 3 lots différents totalisant 380.000 € (sur un total de 562 idées de projets reçues); le suivi et l’accompagnement des entreprises subventionnées durant tout le parcours du projet et le soutien à la commercialisation (à travers la participation à des foires et salons, la promotion des produits et les échanges d’expériences…); la production de différents guides (sur la gestion des subventions en cascade, la commercialisation, l’agriculture, l’élevage, les services, ainsi qu’un guide sur la capitalisation du projet).