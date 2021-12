Tunisie : Noureddine Taboubi reçoit Hamma Hammami

Tweet Share Messenger

Le secrétaire général du Parti des Travailleurs Hamma Hammami a été reçu ce mardi 7 décembre 2021, par le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

La rencontre a porté sur la situation générale en Tunisie et ur less actions à entreprendre pour sortir le pays de la crise politique, indique un communiqué de la centrale syndicale, en ajoutant que la délégation du Parti des Travailleurs a également profité de cette rencontre pour exprimer «sa solidarité avec Noureddine Taboubi, suite à la campagne et aux attaques dont il fait l’objet et visant aussi l’UGTT».

Hamma Hammami, qui était accompagné des dirigeants de son parti, Ammar Amroussia et Jilani Hammami a fait part de son inquiétude face à «l’aggravation de la dégradation du pouvoir d’achat, et ce en l’absence de toute vision du pouvoir en place sous la responsabilité du président Kaïs Saïed», indique pour sa part un communiqué du Parti des travailleurs, en ajoutant que les deux parties ont convenu de «poursuivre les consultations, en vue de définir une approche commune pour le salut du pays».

Y. N.