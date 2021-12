Des parlementaires tunisiennes dénoncent «les violences subies depuis le 25 juillet»

Tweet Share Messenger

A l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 2021, un groupe de femmes parlementaires tunisiennes, en majorité membres du parti islamiste Ennahdha, contre lequel le mouvement de protestation populaire du 25 juillet a eu lieu, dénoncent, dans l’appel reproduit ci-dessous, «les multiples formes de violence» qu’elles auraient subies depuis le 25 juillet, «date du coup d’État contre la constitution et le Parlement», selon leurs termes.

Dans le cadre de la célébration par la communauté internationale de la Journée internationale pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui a été approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 25 novembre de chaque année, et en conjonction avec cette Journée internationale, une campagne a été lancée à travers le monde sous le slogan «Le monde est orange 16 jours d’activisme pour éliminer la violence à l’égard des femmes.»

La clôture de cette manifestation aura le 10 décembre 2021, date de la célébration de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Interagissant avec cette campagne, nous, en tant que femmes parlementaires tunisiennes, annonçons à l’opinion publique locale et internationale que depuis le 25 juillet, date du coup d’État contre la constitution et le Parlement, nous avons subi de multiples formes de violence. Où la violence économique, sociale et politique nous a été imposée, ce qui a causé des dommages psychologiques et économiques, qui nous ont privés de nos droits constitutionnels et universels les plus fondamentaux stipulés dans la constitution tunisienne et tous les accords et traités internationaux. De plus que les membres élus au suffrage direct de la Chambre des représentants tunisienne et les mécanismes démocratiques ont été privés:

▪ du droit au travail : nous avons été empêchées d’exercer nos fonctions à la Chambre des représentants du peuple en fermant de force les portes du Parlement avec un char;

▪ du droit à une vie décente : son octroi qui garantit une vie décente pour nous et nos familles a été suspendu, ce qui menace notre indépendance et porte atteinte à notre dignité;

▪ du droit à la santé : nous avons été empêchées de tous les services de santé dans les secteurs public et privé, au point d’empêcher l’accès au traitement du cancer pour plusieurs parlementaires, ainsi que de prendre en charge de nombreuses maladies chroniques, sachant que nous payons régulièrement notre cotisation à la Caisse d’assurance maladie;

▪ du droit de voyager : nous avons été empêchées d’obtenir notre passeport et nous sommes également soumises à des restrictions et des entraves lors de nos déplacements à l’extérieur du pays. Récemment, nous avons fait l’objet de chantage et de harcèlement afin d’abandonner notre statut parlementaires élues du peuple et de nous faire pression pour soumettre notre démission du Parlement, ce qui, selon le chapitre 3 de la loi organique n° 58 de 2017 du 11 août , 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, est considéré comme une violence politique à l’égard des femmes, définie comme suit : «tout acte ou pratique dont l’auteur vise à priver ou empêcher une femme d’exercer toute activité ou tout droit ou liberté des droits et libertés fondamentaux et repose sur une discrimination fondée sur le sexe. Ainsi que l’exposition à des campagnes de diffamation, d’intimidation et de discrimination raciale sur les pages des médias sociaux», ce qui constitue une menace pour nous et pour les acquis que les femmes tunisiennes ont obtenus en matière de participation politique.

Par conséquent, nous appelons toutes les personnes impliquées dans cette campagne des organisations de femmes, qu’elles soient nationales ou internationales, à adopter notre juste cause.

Nous appelons toutes les autorités concernées à arrêter immédiatement la violence contre les femmes parlementaires en Tunisie, en violation grave de la Constitution tunisienne et de tous les pactes internationaux relatifs aux droits humains et traités internationaux relatifs aux droits des femmes que l’État tunisien a signés.

Les signataires :

▪ Samira Chaouachi, première vice-présidente;

▪ Samira Samai, rapporteuse adjointe de la commission de la santé et des affaires sociales;

▪ Kanza Ajela, membre de la commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement;

▪ Mongia Boughanmi, membre de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, éducatives de l’éducation et de la recherche scientifique;

▪ Fayza Bouhlel, membre de la commission des droits et libertés et des relations extérieures ; ▪ Chadia Hafsouni, membre de la commission de la santé et des affaires sociales;

▪ Latifa Habbashi, rapporteuse de la commission des droits et libertés et des relations extérieures;

▪ Emna Ben Hmaid, rapporteuse de la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées;

▪ Mahbouba Ben Dhifallah, membre de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, éducatives de l’éducation et de la recherche scientifique;

▪ Farida Labidi, membre de la commission des droits et libertés et des relations extérieures;

▪ Jamila Debbich Ksiksi, chargée des relations avec le pouvoir juridictionnel et les instances constitutionnelles;

▪ Rabab Ltaeif, membre de la commission de la législation générale;

▪ Yamina Zoghlami, membre de la commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement;

▪ Jamila Jouini, membre de la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales ;

▪ Wafa Attia, membre de la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces portant d’armes;

▪ Naima Mansouri, rapporteuse de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées;

▪ Halima Hammami, rapporteuse adjointe de la commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services annexes ;

▪ Noussaiba Ben Ali, rapporteuse adjointe de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées;

▪ Maryam Ben Belgacem, rapporteuse adjointe de la commission de la législation générale*

▪ Aouatef Ftirich, membre de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées;

▪ Zeineb Brahmi, membre de la commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement;

▪ Hajer Bouzemi, membre de la commission de la santé et des affaires sociales,

▪ Samira Hamida Fraj, membre de la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales,

▪ Hayet Omri, vice-Présidente de la commission de la santé et des affaires sociales ;

▪ Saida Ounissi, membre de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées;

▪ Marwa Ben Tmarwet, membre de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées;

▪ Amel Wertatani, vice-présidente de la commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics.