Imed Ben Halima : «Kaïs Saïed ne veut pas dissoudre le parlement parce qu’il a peur d’une victoire de Moussi aux élections»

L’avocat et activiste politique, Imed Ben Halima, enchaîne les sorties médiatiques critiquant le président de la république, Kaïs Saïed, et glorifiant la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi. Parfois, il fait d’une pierre deux coups, comme ça a été le cas ce mercredi 8 décembre 2021, sur Shems FM.

En effet, il a affirmé que les mesures présidentielles exceptionnelles du 25 juillet n’ont été possibles que grâce à… Abir Moussi.

Ben Halima n’a pas totalement tort. Moussi a bel et bien contribué à l’évolution politique qu’a connue le pays et qui a conduit aux mesures du 25 juillet, parce qu’elle a fait en sorte, avec d’autres, que la scène politique et parlementaire tunisienne soit d’une médiocrité insupportable.

L’avocat a aussi affirmé, probablement à juste titre également, que Kaïs Saïed refuse de dissoudre le parlement parce qu’il a peur d’une probable victoire de Abir Moussi aux élections anticipées qu’il devrait organiser dans ce cas.

C. B . Y.