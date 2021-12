Le salon Dardéco se tient du 17 au 26 décembre 2021 au Kram

La 18e édition du salon de la décoration et du design DarDéco, l’événement phare du design en Tunisie, se tiendra du 17 au 26 décembre 2021, au Parc des Expositions du Kram, au nord de Tunis.

Le salon, qui est devenu au fil des ans la référence pour tous les professionnels et ceux qui veulent être inspirés et conseillés en matière de décoration intérieure et extérieure, veut incarner l’art de vivre en réunissant en un même lieu le savoir-faire, les marques et les métiers d’art pour inspirer et accompagner les visiteurs dans leurs projets de décoration et d’aménagement.

Le salon présente les nouvelles ambiances et les tendances design de l’année en 3 différents espaces d’une manière attractive et fonctionnelle : Design et Création, Maison déco, Jardin déco.

Chaque année, Dardéco, permet aux designers et créateurs de s’adresser directement aux fabricants industriels et au grand public à travers l’espace Design et Création qui sera divisé en 4 univers différents mais complémentaires (création, réalité économique, galerie d’art, accueil et conseil).

Le parcours de la création aura pour thème «Design et life style» et exposera les travaux de 6 jeunes designers de différentes spécialités (céramique, cuivre, fibre végétale, tissage…) avec des collections exclusives visant à créer des styles et des ambiances tendances.

Le visiteur passionné par la décoration et le design trouvera l’inspiration pour aménager son intérieur et son extérieur.

L’exposition est l’aboutissement d’une réflexion conjuguée entre l’art et le design, la créativité et l’identité cherchant à déployer le rayonnement d’un savoir-faire tunisien à travers des créations qui allient techniques de pointe et fait-main.