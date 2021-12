L’INS publie les résultats d’une enquête sur la migration de et vers la Tunisie

Tweet Share Messenger

L’Institut national de la statistique (INS), en Tunisie, vient de publier sur son site web le rapport de l’enquête nationale sur la migration Tunisia-HIMS réalisé en collaboration avec l’Observatoire national de la migration (ONM).

Ce rapport, qui s’inscrit dans le cadre du programme méditerranéen d’enquêtes coordonnées sur la migration internationale (MED-HIMS), présente les principaux résultats de la première enquête sur la migration internationale entreprise en Tunisie et dresse un état des lieux des phénomènes migratoires, du point de vue du territoire tunisien, au moment de l’enquête réalisée entre juillet 2020 et mars 2021.

«Les deux dernières années ont été profondément marquées par les effets de la pandémie du Covid-19 qui ont pesé sur tous les aspects de la vie humaine, y compris les déplacements et donc les flux migratoires. Mais au-delà de la conjoncture récente, ces flux, de et vers la Tunisie, se sont accentués durant la dernière décennie, dans le sillage des tensions géopolitiques qu’a connu la région. Ces bouleversements ont aussi bien touché les effectifs des migrants que leurs profils et formes de migration», écrivent dans la préface les deux initiateurs du rapport : Adnen Lassoued, directeur général de l’INS, et Abderraouf Jemal, directeur général de l’ONM. «Face à de tels changements, la Tunisie a constamment exprimé sa ferme volonté de mener les stratégies et politiques migratoires appropriées afin de promouvoir une migration régulière, sûre et ordonnée. Son adhésion au Pacte mondial pour les migrations (PMM), la poursuite du dialogue sur le Partenariat pour la mobilité (PPM) et l’adoption de l’agenda des Objectifs du développement durable (ODD), témoignent de son engagement et de sa volonté à rechercher des réponses communes et partagées, avec les partenaires régionaux, par rapport à la complexité des phénomènes migratoires», ajoutent MM Lassoued et Jemal.

Pour consulter le rapport complet.