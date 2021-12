Sidi Bouzid : Arrestation d’un individu soupçonné d’avoir tué un militaire

Les forces de l’ordre à El-Aouina (gouvernorat de Tunis) sont parvenues, en ce début de semaine, à arrêter ayant un casier judiciaire et classé dangereux, soupçonné d’avoir tué un militaire.

Le corps du militaire avait été trouvé à Sidi Bouzid, à proximité de la faculté des sciences et techniques, suspendu par une corde à une branche d’arbre et ayant des traces de violence et de coups de couteau.

L’une des équipes affiliées au district de la Garde nationale à Sidi Bouzid avait entrepris les recherches et l’enquête sur l’affaire.

C. B. Y.