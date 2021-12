Incendie au siège d’Ennahdha : Le parti annonce le décès de l’un de ses partisans

Le parti islamiste Ennahdha a annoncé que l’un de ses partisans est décédé, ce jeudi 9 novembre 2021, dans l’incendie qui s’est déclaré cet après-midi à son siège, situé à Monplaisir (Tunis).

Dans un bref communiqué publié sur sa page Facebook, Ennahdha a indiqué que des témoins ont affirmé que l’un des partisans est décédé au siège et a présenté ses condoléances à la famille de la victime, tout en précisant que plusieurs autres personnes ont été transportées à l’hôpital et en leur souhaitant prompt rétablissement.

Le parti de Ghannouchi, qui a remercié la protection civile «pour son intervention rapide et tous les agents qui sont venus à bout des flammes et ont secourus les personnes bloquées à l’intérieur du bâtiment», a également affirmé que les causes de l’incendie sont pour le moment méconnues.

Rappelons que le vice-président d’Ennahdha, Ali Larayaedh sauté du 2e étage pour fuir les flammes et il a été blessé et transporté à l’hôpital.

Y. N.