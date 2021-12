Tunisie : Communiqué du ministère de l’Intérieur à propos de l’incendie au siège d’Ennahdha

Le ministère de l’Intérieur a publié, cet après-midi, un communiqué concernant de l’incendie qui s’est déclaré ce jeudi 9 décembre 2021, au siège du parti islamiste Ennahdha à Montplaisir (Tunis).

Dans son communiqué, le ministère affirme avoir reçu l’alerte vers 14h24, et que la protection civile et la police se sont rendus sur les lieux, où ils sont intervenus en portant secours aux personnes bloquées dans l’immeuble.

Les agents ont secouru 18 personnes qui ont été transportées à l’hôpital, dont un souffrant de brûlures et un autre de multiples fractures, indique encore le ministère en affirmant qu’un corps calciné a été découvert à l’intérieur du siège du parti et que selon les premiers éléments, il s’agit d’un homme natif de 1970 et habitant à la cité Ettahrir, qui a travaillé en tant qu’agent d’accueil.

L’enquête se poursuit ajoute encore le ministère de l’Intérieur, sachant que le parti de Ghannouchi a annoncé plus tôt dans un communiqué, le décès de l’un de ses partisans et que Mohamed Gouamni dirigeant de ce parti avait affirmé qu’un homme s’est immolé par le feu, causant cet incendie…

Y. N.