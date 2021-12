Virtual run du Marathon Comar de Tunis – Carthage : Tout savoir sur la méthode d’inscription

La nouvelle édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage aura lieu, en fin de semaine, les 11 et 12 décembre 2021, sous le thème «Courons pour l’environnement». Un rendez-vous incontournable qui rassemble les professionnels de la discipline, mais aussi les amateurs qui peuvent encore s’y inscrire électroniquement.

L’enregistrement à la course qui sera, comme l’année dernière, virtuelle, pour des raisons sanitaires, peut se faire via le site de l’événement, suite à quoi un e-mail sera reçu permettant de télécharger l’application « Justmove » sur un téléphone intelligent, pour compléter l’inscription et recevoir le numéro de dossard à la course.

Les étapes sont donc les suivantes :

1- S’inscrire sur le site Marathon Comar ;

2- Recevoir un mail de confirmation et un lien qui renvoit directement pour télécharger l’application « Justmove » ;

3- Télécharger l’application ;

4- Terminer l’inscription via l’application.

C. B. Y.