Abir Moussi annonce un sit-in ouvert du PDL devant le siège de l’Union des Oulémas musulmans à Tunis

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé que son parti entamera, à partir du 14 décembre 2021, un nouveau sit-in devant le bureau de l’Union des Oulémas musulmans, à Tunis.

Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée par Abir Moussi ce vendredi 10 décembre 2021, où elle a affirmé que le sit-in ne sera levé qu’après la fermeture définitive du siège de l’Union des Oulémas musulmans (Al-Qaradhawi), le gel de ses activités et son classement comme organisation terroriste, par les autorités tunisiennes.

Abir Moussi a par ailleurs reproché au président de la république, Kaïs Saïed de ne prendre aucune position claire contre les islamistes, estimant qu’il ne compte pas leur barrer la route voire même qu’il souhaite uniquement changer les actuels dirigeants au sein des partis islamistes, sans pour autant rompre avec l’islam politique, a-t-elle dit.

La présidente du PDL a ajouté que son parti a appelé, plusieurs fois, Kaïs Saïed à se pencher sur les assassinats politiques et sur l’appareil secret d’Ennahdha, mais qu’il n’a rien fait à ce propos : «Par contre il a organisé une réunion du conseil de sécurité national pour souhaiter un bon rétablissement à Larayedh et ceux blessé dans l’incendie au siège de ce parti et pour souligner la coexistence et l’unité en Tunisie…. Cela prouve clairement l’existence d’un fil qui les unis», a-t-elle encore ajouté, en déplorant que le président n’ait jamais souhaité prompt rétablissement aux dirigeants du PDL lorsqu’ils ont été agressés par les islamistes…

D’autre part, Abir Moussi a annoncé, lors de cette conférence qu’une plainte sera portée auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme, afin de rapporter les abus dont les dirigeants du PDL ont été victimes, citant notamment des atteintes à leur intégrité physique, à leut dignité, à leur liberté d’expression.

Y. N.