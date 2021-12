Vient de paraître : «Sidi Bou Said : Colline des lumières»

La galerie d’art Aly C. (52, rue Hedi Zarrouk, Sidi Bou Said) organise, le samedi 11 décembre 2021 de 14h à 20 h, une séance de présentation et de dédicace du premier ouvrage de Aly Cherif «Sidi Bou Said : Colline des lumières».

ce livre d’art de 264 pages consacré au village pittoresque situé sur une colline surplombant le site archéologique de Carthage et la baie de Tunis. compte trois grands chapitres: «Colline mystique» présentant les figures des « awliya salihoun » (saints mystiques) ayant habité le village, comme Sidi Bou Saïd El-Beji qui lui donna son nom, leurs histoires et légendes et les moments forts du mysticisme (“el kharja”, “leilet el mawled’), etc.; «Villégiature» relatant l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme du village avec la présentation des 8 demeures les plus anciennes; et «Art et art de vivre» présentant les artistes peintres qui ont marqué de leurs empreintes Sidi Bou Said et les espaces d’art exceptionnels rythmant la vie du village.