Covid : Point sur la campagne de vaccination en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui, que la campagne de vaccination contre le coronavirus en Tunisie a permis jusqu’au 10 décembre 2021, d‘administrer au total 10.937.504 doses de vaccins, sachant que 5.324.150 personnes ont terminé leur schéma vaccinal.

Dans son rapport relatif à la campagne nationale de vaccination, le ministère ajoute que parmi les personnes vaccinées on compte 568.114 ayant reçu la 3e dose.

Cette campagne de vaccination pour la 3e dose du vaccin anti-Covid, était destinée à son lancement aux plus de 75 ans, ainsi que pour les personnes souffrant de maladies immunitaires et chroniques puis, dans un second temps, le personnel de la santé et les personnes âgées de 60 ans et plus.

Désormais, elle concernera aussi les plus jeunes ayant reçu la 2e dose depuis 5 mois, qui ont déjà commencé à recevoir les convocations via SMS.

Y. N.