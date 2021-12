Séminaire à Milan : La Tunisie, porte d’entrée des entreprises italiennes en Afrique

La «Tunisie: votre porte d’entrée vers l’Afrique» : tel est le thème de la rencontre économique, organisée le 9 décembre 2021 au Palazzo delle Stelline à Milan, en Italie, par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa Tunisia) à travers son bureau de représentation dans cette ville du nord de l’Italie et l’ambassade de Tunisie à Rome,en collaboration avec la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (Ctici) et Promos Italia.

Ce séminaire, le premier de son genre tenu en mode présentiel, post pandémie Covid, s’inscrit dans le cadre de la promotion de la Tunisie comme destination attractive pour les investissements directs étrangers, notamment italiens. Il a permis de présenter les opportunités d’investissement et d’affaires qui prévalent dans notre pays dans des secteurs à fort potentiel de croissance et de mettre l’accent sur le rôle du secteur privé dans la relance économique post-covid.

Cette journée, inaugurée par Moez Sinaoui, ambassadeur de la Tunisie en Italie, a été marquée par une importante affluence de représentants d’entreprises italiennes qui ont fait part de leur intérêt à établir des relations d’affaires et de partenariats en Tunisie.

Les interventions de Abdelbasset Ghanmi, directeur général de Fipa-Tunisia , Mourad Fradi, président de la Ctici, Francesco Tilli, chef des relations extérieures auprès de Simest (filiale de la caisse italienne des dépôts et des crédits, spécialisée dans l’accompagnement des entreprises italiennes à l’étranger) et Carlo Napoleoni, responsable de la division Entreprises–Banca ICCREA, ont présenté un tour d’horizon des avantages et des opportunités d’investissement en Tunisie. Ils ont permis aux opérateurs italiens de mieux appréhender les composantes du climat des affaires en Tunisie, d’ identifier les opportunités d’investissement existantes dans les domaines d’intérêt, et de mieux saisir les potentialités du site Tunisie en tant que hub potentiel et plateforme régionale vers les marchés africains.

Outre la participation d’Alan Christian Rizzi, sous-secrétaire chargé des Rapports avec les délégations internationales à la Région de Lombardie, ainsi que d’une centaine de dirigeants d’entreprises italiennes de premier plan opérant dans des secteurs à forte valeur ajoutée, ce séminaire a été une occasion d’échange et de témoignages des entreprises Italiennes implantées en Tunisie, telles que Newfren Srl, AER Wiring Technology et TSD, ainsi que l’entreprise Tunisienne Misfat pour présenter leur expérience sur le site tunisien.