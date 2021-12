Rencontre-débat à Tunis : Minorités et groupes minorisés en Tunisie

A l’occasion de la journée internationale de droits humains, Minority Rights Group (MRG) organise une rencontre-débat le 13 décembre 2021 de 15h à 18h à la Bibliothèque nationale de Tunis sur le thème : «Minorités et groupes minorisés en Tunisie, entre discrimination et reconnaissance de la diversité».

Cette rencontre-débat a comme objectif de présenter et discuter de la situation des minorités et autres groupes «minorisés» en Tunisie, à travers de moments d’échange à la fois académiques et culturels, en la présence d’expert.e.s dans les différents secteurs.

Frerik Kampman, premier secrétaire des affaires politiques et droits humains au sein de l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie, qui lancera l’événement , dont la première partie sera consacrée à la présentation des deux récents rapports réalisés par MRG, intitulés «Étude de référence sur la situation des minorités et des groupes discriminés en Tunisie» et «Impact de la Covid-19 sur les droits des minorités et des populations minorées : consultation avec la ​société civile».

Ces rapports dressent un bilan de la situation de groupes concernés d’un point de vue juridique et sociologique et explorent l’impact que ​la pandémie de la Covid-19 a eu sur une situation préalable de marginalisation.

Le panel sera modéré par Arroi Baraket, chargée de communication chez MRG, avec les panélistes Silvia Quattrini, manager pour l’Afrique du Nord au sein de MRG, Marta Luceño Moreno, chercheuse en études de genre et cheffe de projets à Beity, une association tunisienne qui œuvre , pour les droits de femmes, et également éditrice du rapport sur l’impact de la Covid-19 et Insaf Bouhafs, auteure du rapport d’analyse des cas de discrimination 2020 et coordinatrice de projet chez Avocats sans frontières.

Pour la deuxième partie de l’événement, il y aura des projections de documentaires réalisées dans le cadre de notre travail de lutte contre la discrimination et sensibilisation des médias pour un traitement médiatique de la question de la diversité de façon appropriée. Les projections seront accompagnées par un débat avec les réalisateurs/trices et les personnes qui font l’objet des documentaires et qui appartiennent aux groupes concernés.

Les documentaires prévus sont : La langue amazighe : entre le risque de disparition et l’espoir de victoire (7 minutes), de la réalisatrice Mariam Ben Aissa – Tunisie, V.I.H. au temps de la pandémie, une réalité amère (7 minutes 25), réalisé par Roots TV (Slim Kacem, Wissal Ben Atigue, Aymen Rezgui, Khawla K. Charmiti) en présence de «Jimmy» et Souhaila Bensaid, présidente de l’Association tunisienne de prévention positive (ATP+), Abolition of slavery’s legacy: “Atig” no more, réalisé par Slim Kacem et Arroi Baraket pour MRG, en la présence de Karim Dali et l’avocate Hanen Ben Hassena, et Crossing Africa: Faith on the Road (9 minutes 50), Sindbad Production, en présence de la réalisatrice Philippa.