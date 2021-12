Selon une enquête de l’IACE, 79% des jeunes tunisiens souhaitaient émigrer

Tweet Share Messenger



Environ 57% des jeunes tunisiens acceptent de travailler dans une entreprise privée locale, selon une enquête sur le thème «Jeunesse et entreprise», dont les résultats ont été présentés samedi 11 décembre 2021, lors de la cérémonie de clôture de la 35e édition des Journées de l’entreprise, à Hammam-Sousse, en présence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi.

Les jeunes interrogés estiment qu’il est difficile de trouver un emploi dans la fonction publique, qui est déjà en sureffectif, et que les entreprises privées offrent des salaires plus élevés et une meilleure expérience professionnelle.

En revanche, 42% des jeunes ont déclaré qu’ils préféreraient ne pas être embauchés par une entreprise privée tunisienne, arguant du fait que celle-ci exploite les jeunes sans garantir leurs droits matériels et moraux.

L’enquête, réalisée par l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), a également révélé que 79% des jeunes interrogés souhaitaient émigrer, contre 20% qui ne souhaitent pas quitter la Tunisie. De même, 70% des jeunes préfèrent consommer un produit étranger, contre 29% qui choisissent de consommer local.

Parmi les attentes exprimées par les répondants figurent également l’amélioration des infrastructures éducatives, l’interdiction des cours particuliers et la révision du système éducatif.

Concernant le secteur de la santé, les répondants ont exprimé l’espoir d’une réforme du système de santé à travers la numérisation de ses services et l’encouragement du personnel médical et paramédical à travailler dans les régions de l’intérieur.

Les jeunes ayant pris part à l’enquête ont également appelé le gouvernement à encourager le télétravail, à faciliter l’octroi de financements en réduisant les taux d’intérêt, en renforçant la formation et en numérisant les procédures de création d’entreprise.

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi a indiqué que son département a entamé, en collaboration avec le ministère des Technologies de la communication, l’élaboration d’un programme de réinsertion des jeunes dans certains métiers, affirmant que la stratégie du ministère sera focalisée, au cours de la prochain période, sur le renforcement du système de formation professionnelle pour en faire une voie de réussite.

Source : Tap.