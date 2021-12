Clarke Energy inaugure en Tunisie son bureau/hub régional en Afrique

Dans le contexte de son fort développement en Tunisie et de sa croissance continue en Afrique, l’entreprise britannique Clarke Energy inaugure son bureau/hub régional à Tunis, lors d’une cérémonie officielle, le jeudi 16 décembre 2021.

L’extension des bureaux de Clarke Energy en Tunisie en un hub régional de l’Afrique du nord chapotant aussi une partie de l’Afrique subsaharienne est une décision importante qui intervient dans un contexte sanitaire délicat, mais c’est un signal fort d’une entreprise britannique qui continue à croire en la position stratégique de la Tunisie et la qualité de ses compétences et y développe ses investissements.

Clarke Energy fait partie de la société Kohler et est une multinationale spécialisée dans la vente, l’ingénierie, l’installation et la maintenance de centrales électriques utilisant des moteurs à gaz. L’entreprise fournit des centrales électriques intégrées, clé en main, avec un service d’ingénierie, d’installation et de maintenance.