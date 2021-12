Conférence sur l’avenir des services financiers en Tunisie

Tweet Share Messenger

Une conférence sur le thème «L’avenir des services financiers en Tunisie» se tiendra le Jeudi 14 décembre 2021 à l’hôtel Barcelo Concorde, aux Berges du Lac de Tunis, à partir de 18h30.

Cet évènement réunira des acteurs clefs des services financiers en Tunisie tels que les institutions financières, la Banque centrale, les fintechs, les télécoms, les acteurs de la microfinance, les experts en open banking, les investisseurs, les régulateurs, les établissements de paiement et organisations de développement. Ensemble, ils adresseront un état des lieux des services financiers en Tunisie, les challenges et les opportunités auxquels doit faire face le pays et les actions à entreprendre face au défi de ce grand marché.

La conférence est le 9e RDV Betacube & Friends, organisé par Betacube, le premier programme de Venture Building en Tunisie pour les startups et les entrepreneurs en fintech et mobility.

L’événement se déroulera autour de 2 panels principaux sur l’avenir de la banque et son statut en Tunisie ; et le nouveau champ de bataille du paiement entre opérateurs historiques, startups, tech entrepreneurs et télécoms.

Les invités auront également l’occasion de participer au lancement de Corpup, le programme de l’innovation corporate en partenariat avec Beta-i, suivi d’un cocktail networking.

S’inscrire pour participer gratuitement à l’évènement sur ce lien.

L’évènement sur Facebook.