Kairouan : Une collision entre un louage et une voiture administrative fait un mort et 10 blessés

Tweet Share Messenger

Un accident de la route mortel a eu lieu ce lundi 13 décembre 2021, à l’aube, entre un louage arrivant de Kasserine et une voiture administrative appartenant à la Poste tunisienne, sur la Route nationale numéro 3, reliant Kairouan et les régions du sud, au niveau de Hajeb El-Ayoun, et a conduit au décès d’une jeune femme et à la blessure de 10 autres personnes.

La victime est âgée de 23 ans.

Les blessés ont été transférés, dans un premier temps, à l’hôpital local de Hajeb El-Ayoun puis à l’hôpital Les Aghlabides de Kairouan pour y être soignés, tandis que les agents de la Garde nationale dans la région se sont engagés à ouvrir une enquête sur les circonstances de l’accident, qui est, selon les données préliminaires, dû, comme souvent, à la vitesse démesurée et au manque d’attention.

C. B. Y.