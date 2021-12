Mabrouk Korchid : «Certains s’approprient la lutte contre la corruption pour diffamer les autres»

«La lutte contre la corruption est une cause que certains monopolisent et dont l’objectif est devenu la diffamation, et rien de plus» C’est ce que pense le député au parlement suspendu, Mabrouk Korchid.

Intervenu ce lundi 13 décembre 2021 sur Shems FM, Korchid a ajouté que la corruption est combattu par l’Etat lorsque celui-ci est fort et qu’elle ne nécessite pas l’existence d’un comité à cet effet.

L’ancien ministre des Domaines de l’Etat a, d’autre part, estimé qu’il n’est pas possible de réformer le système judiciaire dans des situations tendues et exceptionnelles, soulignant la nécessité d’obtenir les meilleurs résultats avec le moins de dommages.

Et d’ajouter que son nouveau parti, Arraya Al-Watania s’oppose aux mesures du 22 septembre et qu’il appelle ai dialogue pour «rebâtir la Tunisie».

C. B. Y.