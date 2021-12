Radio Sfax : Décès de la journaliste Souad Ben Ahmed

La journaliste à la Radio Sfax Souad Ben Ahmed, est décédée ce lundi 13 décembre 2021 après un long combat contre la maladie, déplore l’institution médiatique, en présentant ses condoléances à la famille et aux collègues de la défunte.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a également présenté ses condoléances à la famille, aux amis, aux proches et aux collègues de Souad Ben Ahmed, en rappelant, que la regrettée journaliste, titulaire d’un diplôme en sciences des médias et de la communication, et d’un master de l’Institut des sciences de la presse et de l’information (Ipsie) était connue pour son professionnalisme et sa persévérance.

La défunte, qui entretenait de bonnes relations avec tous ses collègues, était également connue pour son éducation et son extrême gentillesse… Qu’elle repose en paix, indique encore le SNJT.

Souad Ben Ahmed sera accompagnée à sa dernière demeure, demain, au cimetière de Gremda Km 11, annonc, ce soir, la journaliste Zouhour Habib.

Y. N.