Tunisie : Les propositions du Parti des travailleurs pour sortir de la crise socio-économique

Dans un communiqué publié en fin de semaine dernière sur sa page Facebook, le Parti des travailleurs a présenté 4 propositions visant à sortir le pays de sa crise socio-économique.

Les voici :

– Prendre les mesures nécessaires pour surmonter la crise des secteurs des olives, des dattes et des agrumes, et soutenir les petits agriculteurs et pêcheurs;

– Appliquer la loi n°38 de l’année 2020 concernant les chômeurs de longue date, et respecter les accords conclus avec l’UGTT et les autres parties concernées, en plus de consacrer une allocation chômage pour cette catégorie;

– Dévoiler la vérité sur les assassinats politiques, les dossiers de terrorisme et celui de l’envoi des jeunes au jihad, en plus du « système sécuritaire parallèle » du mouvement Ennahdha;

– Défendre les acquis de la liberté, et lutter contre toutes les mesures prises par le président de la république Kais Saied « qui leur portent préjudice ainsi qu’aux acquis de la démocratie et aux droits des femmes« .

C. B. Y.