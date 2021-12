TunisianStartups pour l’amélioration des services essentiels pour les startups

Le Think Tank by TunisianStartups a été lancé en février 2021 pour répondre aux besoins et problématiques de l’écosystème qui demandent de la réflexion, de l’analyse, de la projection et un ensemble de mesures urgentes et concrètes pour soutenir les startups tunisiennes et renforcer cette volonté d’innover et d’entreprendre marqué par le cadre réglementaire.

Ce think tank se propose d’être le lieu de cette réflexion, cette analyse, ces projections et l’enceinte d’où naîtront les propositions d’amélioration continue auxquelles aspire l’écosystème entrepreneurial.

Le Think Tank by Tunisian Startups aspire à être le porteur et le catalyseur d’un processus de transformation data-driven plus profond et qui permettrait d’agir sur les politiques publiques en amorçant et encourageant des dialogues multipartites pour faire immerger des changements alignés avec les exigences d’un modèle entrepreneurial incitateur de développement.

La mission du Think Tank by TunisianStartups est de jouer un rôle constructif et pro-actif dans le débat public en apportant à la table de négociation des solutions pratiques fondées sur des données probantes pour environnement économique propice, accélérateur d’innovation et d’entrepreneuriat.

Dans le but de produire un plaidoyer structuré et pertinent auprès des preneurs de décisions, nous avons organisé un policy hackathon et ce afin de produire des propositions d’améliorations des avantages du Startup Act.

Suite au TS Policy hack qui a eu lieu le 27 octobre 2021 à The Dot et auquel des startups, des experts juridiques et financiers et d’autres membres de l’écosystème entrepreneurial ont participé, nous avons réussi à produire deux notes de plaidoyer fondées sur les propositions des entrepreneurs autour de certains avantages du Startup Act: la carte technologique et le compte spécial en devise.

C’est dans ce cadre là que sera organisé l’événement « Think Tank Talk » le jeudi 16 décembre 2021 à 17:00 à The Dot au cours duquel il y aura une présentation des notes de plaidoyer suivie par des discussions qui visent à créer une opportunité de dialogue entre les membres de l’écosystème.

Ce projet est soutenu par Innov’i – EU4Innovation, projet financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France qui vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat tunisien.

Pour vous inscrire et assister au Think Tank Talk.

Page facebook de l’événement.