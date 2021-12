Démantèlement d’une filière franco-tunisienne d’aide au séjour irrégulier en France

Tweet Share Messenger

Une filière franco-tunisienne qui fournissait en masse de faux documents à des Tunisiens en situation irrégulière a été démantelée en Occitanie, a annoncé lundi 20 décembre 2021, le parquet de Toulouse, sud de la France.

Les cinq ressortissants tunisiens et la septuagénaire française arrêtés sont soupçonnés d’avoir délivré de faux bulletins de salaire ou contrats de travail à des Tunisiens en situation irrégulière, «désireux de se maintenir en France et d’obtenir des aides sociales indues», indique la même source citée par l’agence AFP. Les faux documents étaient vendus entre 70 et 200 euros pièce et les perquisitions ont permis de saisir «44.000 euros en espèce, 75.000 euros sur différents comptes bancaires et quatre véhicules acquis frauduleusement», détaille le communiqué.

Les six personnes interpellées ont été présentées au juge d’instruction et mises en examen pour «aide au séjour irrégulier en bande organisée, faux et usage de faux, blanchiment aggravé et escroquerie aux prestations sociales». Quatre d’entre elles ont été placées sous contrôle judiciaire et deux en détention provisoire, indique le parquet, précisant que «l’enquête se poursuit (…) en vue d’identifier les autres auteurs, co-auteurs ou complices du trafic, et l’ensemble des bénéficiaires».