Tunisie : Incendie au Port de Zarzouna

Un incendie s’est déclaré, ce mardi 21 décembre 2021, à l’intérieur de l’un des ateliers de menuiserie du Port de pêche de Zarzouna, dans le gouvernorat de Bizerte.

L’incendie a détruit tout le contenu de l’atelier, d’après le chef de la division de la Protection civile à Zarzouna, Abdelhamid Sahbani, relayé par Shems FM.

L’incendie s’est déclaré vers 4h30 du matin, et l’intervention de la Protection civile a permis, selon la même source, de le maîtriser et d’empêcher le feu de se propager aux ateliers voisins.

Et d’ajouter que le local incendié contenait des liquides inflammables, de la peinture, de l’huile et de grandes quantités de bois et de machines de menuiserie qui ont été complètement brûlées.

Les causes de l’incendie sont encore inconnues, en attendant l’achèvement des processus de refroidissement et de diagnostic.

C. B. Y.