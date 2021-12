Tunisie : Radio Monastir déplore le décès du journaliste sportif Taoufik Khedhiri

Le journaliste sportif et producteur à Radio Monastir, Taoufik Khedhiri est décédé, aujourd’hui, mardi 21 décembre 2021 à l’âge de 52 ans.

C’est ce qu’a annoncé Radio Monastir en précisant que Taoufik Khedhiri est décédé suite à un malaise cardiaque, et en présentant ses condoléances à la famille, aux proches et amis du défunt et en particulier à son épouse, Myriam Abderrahman, journaliste à Al Watania.

Y. N.