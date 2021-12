Entrée en vigueur à partir d’aujourd’hui du pass vaccinal : une mascarade tunisienne

A partir d’aujourd’hui, mercredi 22 décembre 2021, vous ne pourrez pas accéder aux institutions, établissements et lieux publics, dans tout le territoire de la Tunisie, sans montrer votre pass vaccinal. C’est ainsi qu’en ont décidé les autorités, mais ont-elles tout prévu pour que l’opération puisse se passer de manière fluide et sans anicroche ? Non, bien sûr, et le contraire nous aurait étonné.

Par Imed Bahri

En fait, depuis deux jours, la plateforme officielle dédiée à l’opération nationale de vaccination (enregistrement, prise de rendez-vous, retrait du pass vaccinal…) n’est plus fonctionnelle. Les responsables du Centre informatique du ministère de la Santé affirment avoir tout prévu depuis plusieurs semaines. Ce qui est vrai, mais en partie. Le hic, car hic il y a, c’est que depuis avant-hier, lundi 20 décembre, la plateforme n’est pas fonctionnelle pour le retrait du pass vaccinal.

On a réessayé tôt ce matin d’accéder à l’espace client de la plateforme pour tenter de retirer notre pass et voilà le message d’erreur qui est apparu à l’écran : «Cher citoyen, le trafic sur site est très élevé. Si vous avez déjà téléchargé votre pass vaccinal, nous vous prions de bien vouloir modérer votre connexion à l’espace citoyen et d’y accéder plus tard. Nous vous remercions pour votre compréhension.»

On vous explique qu’il y a eu un rush tel que le serveur, débordé, a bugué. Mais cela fait deux jours qu’il est non fonctionnel, et que font nos chers informaticiens pour essayer de solutionner ce problème, étant entendu que les responsables du ministère de la Santé n’oseront pas demander au président de la République de «pendre» un autre décret (puisque tout dans le pays fonctionne maintenant par décret présidentiel) pour reporter le délai de l’entrée en vigueur du précédent décret fixant pour aujourd’hui l’exigence du pass sanitaire pour accéder aux lieux publics?

Non seulement, ces chers ronds de cuir risquent de se couvrir de ridicule, mais ils se feront rétorquer : puisque votre système n’est pas au point, pourquoi montez-vous sur vos grands chevaux pour accabler les citoyens par cette histoire de pass vaccinal que vous n’êtes même pas foutus de leur fournir, comme cela se fait (et sans anicroche) dans le reste du monde, et de compliquer ainsi leur vie quotidienne, comme si elle n’est pas assez compliquée comme ça.

A vrai dire, cette histoire de rush et de système tombé en panne, dont les citoyens souffrent tous les jours que Dieu fait et dans toutes les administrations publiques, est d’un incommensurable ridicule. Car, pourquoi n’a-t-on pas pris toutes les précautions techniques nécessaires (en mettant en place des serveurs disposant de la puissance d’hébergement exigée) pour que cette mascarade soit évitée ?

En Tunisie, le fameux rush est tout sauf une découverte ou une surprise, car toute notre vie de malheureux contribuables est rythmée de rushs successifs.