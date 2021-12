Italie : Prix spécial Extra Gold pour l’huile d’olive tunisienne Triomphe Thuccabor

L’huile d’olive tunisienne Triomphe Thuccabor vient d’être primée en Italie, en recevant le prix spécial Extra Gold : «Prix décerné aux huiles qui obtiennent le meilleur score, la seule et l’unique huile Tunisienne qui a obtenu ce score», précise Maher Ben Ismaïl, cofondateur du Domaine Ben Ismaïl, qui a annoncé cette bonne nouvelle.

«Le prix le plus prestigieux et le plus fiable en ce qui concerne les huiles d’olive BIO durable de haute qualité du monde par un jury de 30 experts en la matière», a-t-il encore ajouté en exprimant sa fierté.

«Nous sommes sur la bonne voie pour la qualité et surtout la santé de nos consommateurs et la protection de l’environnement qui nous entoure. 💚 Tandis que le monde s’arrête l’agriculture continue à fonctionner 🍀🌿🌲🌳🌱», lit-on encore dans un post partagé ce mardi 21 décembre 2021 par Maher Ben Ismaïl.

On notera en effet que Triomphe Thuccabor, huile d’olive biologique de la réserve familiale Ben Ismaïl à Béja (au nord de la Tunisie), s’est souvent distinguée et a remporté de nombreux prix à l’échelle nationale et internationale, dont la médaille d’or, en mars dernier, au concours international Dubaï Olive Oil Competition, édition Early Harvest 2021, ou encore plus récemment la médaille d’OR, en décembre dernier, au concours de la meilleure huile d’olive vierge Tunisienne ( catégorie fruitée vert intense) organisé par l’Office National d’huile parrainé par le conseil oléicole international (COI).

Y. N.