Ministre algérien: «Création d’un Institut tuniso-algérien de l’économie maritime»

Mohamed Hichem Salouatchi.

Face au mutisme et au black-out médiatique des autorités tunisiennes qui infantilisent l’opinion publique dans leur pays, nous sommes condamnés à nous contenter de bribes d’informations sur la Tunisie… venant de l’étranger.

Dans ce cas, c’est le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques algérien, Hichem Sofiane Salouatchi, qui a donné l’information et s’il n’en avait pas parlé, on ne l’aurait pas su.

C’est en vertu de l’un des 27 accords et mémorandum d’entente signés lors de la visite d’Etat du président Abdelmadjid Tebboune la semaine dernière qu’un Institut tuniso-algérien de l’économie maritime sera créé.

La partie tunisienne n’a communiqué sur le contenu d’aucun de ces accords et mémorandums d’entente. Pour les 26 autres, on attendra que les «khawa» (frères) algériens en parlent, sinon l’omerta tunisienne se poursuivra…

Après tout, pourquoi les citoyens devraient-ils s’intéresser à la chose publique et au devenir de leur pays? Si le monarque absolu trônant à Carthage en a décidé ainsi…

I. B.