Tunisair : Report de la réception du nouvel Airbus A320neo

La compagnie aérienne Tunisair a fait savoir, ce mercredi 22 décembre 2021, que la réception du nouvel Airbus qu’elle a acquis, le A320neo, n’aura finalement pas lieu aujourd’hui, et ce, en raison de l’indisponibilité des documents administratifs qui lui sont relatifs.

Tunisair a précisé, dans son communiqué, que les procédures financières entre les institutions américaines et européennes n’ont pas été finalisées à cause des fêtes du nouvel an.

L’avion sera reçu demain à 15h, ajoute-t-on.

Rappelons que Tunisair a annoncé le renouvellement de sa flotte en acquérant 5 nouveaux avions dont trois seront livrés au cours de l’année 2022 (avril, juillet et septembre) et le 5ème devrait être reçu au mois d’avril 2023. L’objectif étant d’améliorer ses services, notamment en ce qui concerne les vols vers les destinations africaines et européennes.

C. B. Y.