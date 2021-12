Tunisie : Le pass vaccinal exigé à partir d’aujourd’hui à l’entrée des supermarchés

Les grandes surfaces affiliées à la Chambre nationale des propriétaires des grandes surfaces commerciales affiliée à l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ont affecté, à partir d’aujourd’hui, mercredi 22 décembre 2021, des agents aux entrées de leurs établissements pour vérifier le pass vaccinal et l’identité de son propriétaire avant de lui permettre d’entrer.

C’est ce qu’a confirmé le président de la Chambre, Hedi Bakour dans une déclaration à la radio Diwan FM, hier, mardi 21 décembre, en précisant que cette mesure a été prise en application de l’exigence du pass sanitaire pour accéder aux lieux publics, stipulée dans le décret présidentiel publié à cet effet il y a quelques semaines et entrée officiellement en vigueur aujourd’hui.

Il convient cependant de préciser que le retrait du pass vaccinal par les citoyens via la plateforme dédiée Evax.tn connaît des difficultés depuis deux jours. Et c’est ces difficultés causées par un bug informatique, lui-même causé par un rush de citoyens, se poursuivent encore ce matin. Ce qui requiert une flexibilité dans l’application de cette mesure… inapplicable à cause des carences des services de l’Etat.

I. B.