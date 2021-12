Olivér Várhelyi à Othman Jerandi : «La Tunisie peut compter sur l’appui de l’Union européenne»

Lors d’un entretien téléphonique avec Othman Jerandi ministre des Affaires étrangères, Olivér Várhelyi Commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage a réaffirmé à la disposition de l’Union européenne à «accompagner la Tunisie dans son processus de consolidation démocratique et dans sa relance économique», et en promettant une «coopération financière, à travers la mise en œuvre du plan financier pour la période 2022-2027».

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, en précisant que les relations entre la Tunisie et l’UE et les moyens de les renforcer ont été au centre de cet entretien téléphonique, qui a également permis de de passer en revue les mesures annoncées par le président de la République Kaïs Saïed, les 25 juillet et 13 décembre 2021.

Le ministre a ainsi expliqué les différentes étapes du prochain processus politique et institutionnel qui devrait aboutir à des législatives, le 17 décembre 2022, ajoute la même source.

De son côté, Olivér Várhelyi a réaffirmé la disposition de l’Union européenne à accompagner la Tunisie dans son processus de consolidation démocratique et dans sa relance économique: «La Tunisie peut compter sur l’appui de l’Union européenne pour surmonter cette période délicate et retrouver une vitalité économique», a-t-il lancé, tout en évoquant la necessité de mettre en œuvre des réformes politiques et économiques.

