Saïed : «Le ministère de l’Intérieur a intercepté un appel téléphonique relatif à des assassinats de responsables» (Vidéo)

Tweet Share Messenger

«Des traîtres vont jusqu’à évoquer des plans d’assassinats de certains responsables et le ministère de l’Intérieur a intercepté un appel téléphonique à ce propos», a indiqué le président de la république Kaïs Saïed, lors du conseil des ministres organisé au palais de Carthage, ce jeudi 23 décembre 2021.

Le chef de l’Etat, dit être au courant «des conspirations qui se préparent à l’intérieur et à l’extérieur du pays», en indiquant que dans cette communication téléphonique, que le ministre de l’Intérieur a pu écouter, «la date de l’exécution d’un assassinat a même été évoquée», a-t-il insisté, en affirmant que les auteurs de ces plans sont des «traîtres qui ont vendu leur âme aux renseignements étrangers».

«Ce qui nous importe le plus c’est la confiance que le peuple nous a donnée… Nous voulons la liberté réelle, la liberté n’est pas pas un simple texte dans une constitution, mais elle doit être une vérité et une réalité pour tous les Tunisiens et d’une manière équitable… loin des insultes et des diffamations…loin de ce qu’ils préparent, loin des complots qui vont jusqu’à l’assassinat», a ajouté le président, en appelant les Tunisiens à être vigilants.

«Nous voulons la liberté et la justice pour le peuple… Nous voulons le bonheur national brut», a-t-il ajouté, tout en réaffirmant sa volonté à répondre aux aspirations des Tunisiens pour leur permettre de vivre dignement, notamment via les réformes de différents secteurs, en luttant contre la corruption et l’évasion fiscale, et en rétablissant l’égalité sociale…

Voir la Vidéo

Y. N.