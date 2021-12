Startup Nest, un incubateur au service des jeunes entrepreneurs tunisiens

La cérémonie de clôture du programme Startup Nest, qui accompagne les jeunes porteurs d’idées dans la structuration et la gestion de leurs projets, s’est tenue le jeudi 16 décembre 2021, à Gammarth, dans la banlieue de Tunis.

Startup Nest est le fruit de la collaboration entre Wiki Start Up, l’Ong Spark et le ministère des Affaires étrangères des Pays-Pas, organismes œuvrant à renforcer l’employabilité des jeunes par le développement de l’entrepreneuriat et la création de startups.

Startup Nest est un programme d’incubation et d’accompagnement de jeunes porteurs d’idées dans la structuration et la gestion de leurs projets, la formation de leurs équipes, l’accompagnement technique ainsi que le mentoring et ceci à travers les cohortes spécialisées.

Tout au long du processus d’incubation mis en place dans le cadre de ce programme, les entrepreneurs retenus ont été soutenus par des entités affiliées à ce dernier. Cela a permis de faciliter l’accès des porteurs d’idées au marché et aux levées de fonds.

Cap sur l’agritech et la fintech

Au total 14 startups ont été retenues dans le cadre de ce programme, 4 dans le domaine de la fintech et 10 dans celui de l’agritech. Les entrepreneurs sélectionnés ont fait l’objet d’une phase d’incubation à travers un accompagnement complet et personnalisé orienté autour de diverses formations et activités.

Le choix de l’agritech et de la fintech est à saluer. Wiki Start Up et ses partenaires sont, ainsi, parvenus à orienter ce programme vers les domaines et secteurs qui pourraient, au mieux, mettre en avant la créativité et le sens de l’initiative des jeunes entrepreneurs. L’idée est de booster toute cette créativité et d’en sortir des projets touchant de près à la réalité et aux préoccupations quotidiennes des jeunes et de la société.

Les entrepreneurs retenus ont, ainsi, été coachés dans les domaines qui favorisent l’accès au marché dans l’objectif de faciliter leur parcours. Ils ont eu l’opportunité de rencontrer et pitcher devant des acteurs clé de l’écosystème entrepreneurial Tunisien et étranger ainsi que des investisseurs et ceci dans le but de décrocher un financement/levée de fonds.

Les startups font désormais partie du réseau de Wiki Start Up ce qui leur permet d’être labellisés et peuvent ainsi être reconnues sur les plateformes internationale de matchmaking et d’acquérir également une certaine crédibilité auprès d’autres mécanismes et ceci en utilisant leur business plan bancable et bien défini

Des partenaires de prestige

Durant toute la période de l’incubation, les porteurs de projets ont été sous le bienveillant encadrement des partenaires du projet porté par Wiki Start Up.

La PME MS Solution, startup spécialisée en monétique, présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes de paiements mobile, a apporté son soutien en étant le mentor des lauréats de la cohorte fintech.

De son côté, Ezzayra Solution, éditeur de solutions innovantes au service de l’agriculture et leader régional du secteur des services technologiques au profit des exploitants agricoles, a été la PME affiliée au programme Startup Nest pour la 2e cohorte agritech.

Enfin, Paris&Co, agence de développement économique et d’innovation de Paris et de sa métropole, qui favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, a apporté un soutien sectoriel et transversal aux équipes de Wiki Start Up, d’autant qu’elle a déployé les efforts nécessaires pour faciliter l’accès des startups retenues à l’écosystème français.