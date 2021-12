Tunisie : le groupe pharmaceutique tunisien Saiph augmente son capital

Tweet Share Messenger

L’assemblée générale extraordinaire de la Société arabe des industries pharmaceutiques (Saiph), réunie le 20 décembre 2021 à Tunis, a décidé une 2e augmentation de capital de 30 millions de dinars tunisiens (MDT).

Cette augmentation s’ajoute à celle décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2021, d’un montant de 4,5 MDT, pour atteindre un total d’augmentation du capital de la société, de 34,5 MDT pour l’année 2021.

Cette augmentation, à laquelle ont participé des banques tunisiennes partenaires – le groupe Amen Bank (à hauteur de 14,21%) et la Banque de Tunisie (à hauteur de 1,16 %) –, vise à financer le plan de développement déjà engagé par Saiph, en Tunisie et en Afrique, et lui permettre de saisir des opportunités de croissance, aussi bien localement qu’à l’international.

Durant ces quatre dernières années, Saiph a réalisé des investissements de plus de 60 MDT, dans le but d’augmenter sa capacité de production et d’introduire d’autres formes galéniques innovantes.

Le groupe Saiph est l’un des plus importants laboratoires pharmaceutiques tunisiens et un acteur global et diversifié de santé. Il est le 1er fabricant de médicaments cardio-vasculaires et d’antibiotiques en Tunisie. Il fabrique en outre un large éventail de médicaments traitant les principales pathologies présentes en Tunisie et en Afrique. Saiph réalise également la meilleure progression du marché pharmaceutique tunisien : + de 90 % en quatre ans.

Saiph emploie en Tunisie plus de 700 personnes, pour les besoins de ses activités industrielles et d’information et de promotion médicales. Pour booster ses activités en Afrique, le groupe a entrepris l’implantation, à Abidjan en Côte d’Ivoire, d’une usine pharmaceutique et d’une agence de promotion et de distribution de médicaments, créant ainsi une 2e plateforme à destination de toute l’Afrique sub-saharienne.