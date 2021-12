Tunisie : Marzouki et des membres du collectif «Citoyens contre le coup d’Etat» en grève de la faim (Vidéo)

Des membres du collectif «Citoyens contre le coup d’Etat» ont décidé d’entamer, ce jeudi 23 décembre 2021, une grève de la faim afin de dénoncer les «abus du régime de Saïed», disent-ils, en demandant la libération des députés gelés et des manifestants arrêtés le 18 décembre, et en déplorant la condamnation à 4 ans de prison de l’ancien président provisoire Moncef Marzouki. Ce dernier a par ailleurs annoncé qu’il entame lui aussi une grève de la faim…

Dans une vidéo publiée cet après-midi, Ezzeddine Hazgui, a précisé que le collectif a pris cette décision afin de préserver la démocratie, la défense des droits et des libertés, et pour faire face à la répression policière, l’attteinte à la liberté de la presse et au harcèlement du pouvoir judiciaire, a-t-il lancé.

Parmi les membres du collectif qui ont décidé d’entamer cette grève de la faim, on compte notamment Ezzeddine Hazgui, son fils Jawhar Ben Mbarek, Ridha Belhaj, l’ancienne vice-président de l’AssembléeSamira Chaouachi (Qalb Tounes), le député gelé Yousri Daly (Al-Karama) entre dirigeants du parti islamiste Ennahdha…

Peu de temps après cette annonce, l’ancien président provisoire, Moncef Marzouki, a publié, à son tour une vidéo pour annoncer qu’il participe lui aussi à cette grève de la faim, tout en dénonçant sa condamnation à la prison ferme pour «atteinte à la sécurité de l’État» et en réfutant cette accusation.

Marzouki, qui a tiré à boulets rouges sur le président Saïed, a affirmé que ce dernier finira par être jugé pour ses abus et a appelé les Tunisiens à descendre dans les rues le 14 janvier prochain.

«Les Tunisiens doivent militer contre cet homme, qui leur ment… les forces politiques doivent s’unir contre lui avant qu’il nous mène vers la faillite et tous les secteurs, militaires, sécuritaires, judiciaires et médiatiques doivent prendre leurs responsabilités… Le système actuel représente une véritable menace pour le peuple… Ceux qui le soutiennent perdent leur temps et nous devons redevenir un peuple pro-démocratie et non pas un peuple pro-Kaïs, la femme de Kaïs, le frère de Kaïs, l’ami de Kaïs (…) qui nous insultent nuit et jour», a-t-il ajouté.

