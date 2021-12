Fêtes de fin d’année : Saisie de plus d’une tonne de poulets à Ben Arous

La Direction de la garde nationale (DGGN) a annoncé ce vendredi 24 décembre 2021, la saisie de plus d’une tonne de poulets avariés, dans un abattoir de volailles illégal, situé à Ben Arous.

Une descente a été effectuée dans cet abattoir, hier, en collaboration avec les contrôleurs relevant des ministères du Commerce de l’Agriculture et de la Santé, précise la DGGN, en affirmant que les conditions dans cet espace non autorisé sont déplorables et que les poules y sont égorgées dans des conditions d’hygiène insalubres.

Le propriétaire, qui a été interpellé, a avoué qu’il s’apprêtait à vendre la viande de poulet avariée à des commerces de la place, notamment des restaurants et des hôtels, et ce à l’occasion des fêtes de fin d’année…

Y. N.