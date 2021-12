Tunisie : un serpent de mer appelé port en eau profonde d’Enfidha

L’Etat tunisien aurait offert sa garantie pour un prêt de 769 millions de dollars (2 212 millions de dinars tunisiens) pour la construction du port en eau profonde d’Enfidha, dans le gouvernorat de Sousse, un véritable serpent de mer dont tout le monde parle sans que personne ne l’ait jamais vu.

Cette information a été publiée ce vendredi 24 décembre 2021 par Mosaïque FM, qui ajoute que la date d’ouverture des plis des offres pour la réalisation des travaux dudit port en eau profonde a été fixée au 30 mars 2022, et que de grandes entreprises internationales ont exprimé leur volonté de soumissionner.

Ce projet créera environ 50 000 emplois directs et indirects et sa situation géographique au cœur de la Méditerranée permettra à la Tunisie de se connecter aux principaux pôles de transport entre l’Europe et l’Afrique, le Maghreb et le Machreq, et de réduire les coûts de transport maritime de 15 %.

Le port en eau profonde d’Enfidha est un véritable serpent de mer. Le gouvernement tunisien en parle depuis le milieu des années 1990 sans parvenir à réunir les conditions de sa réalisation. Va-t-il arriver à le faire aujourd’hui alors que le pays traverse la plus grave crise financière de son histoire contemporaine? Qu’on nous permette d’en douter, même si nous ne perdons pas espoir, car la situation géographique de notre pays est idéale pour la construction de ce genre d’infrastructures.

I. B.