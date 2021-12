La défense de Mehdi Ben Gharbia dénonce la poursuite de son harcèlement pénitentiaire

Tweet Share Messenger

Le comité de défense du député et homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia (Tahya Tounes), présidé par Me Ahmed Souab, a publié aujourd’hui, samedi 25 décembre 2021, le communiqué suivant où il dénonce ce qu’il considère comme du harcèlement de leur client par les autorités pénitentiaires.

A la suite du transfert de Mehdi Ben Gharbia de la prison d’El-Messadine à l’hôpital Farhat Hached de Sousse le matin du vendredi 24 décembre, il a été décidé de le placer sous surveillance médicale au service de cardiologie en raison de la dégradation de son état de santé causée par la grève de la faim qu’il a commencé le 5 novembre 2021 pour protester contre le refus du Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR) de lui permettre de rencontrer son fils lors d’une visite directe bien que cela ait été autorisé par la justice.

Devant ces graves développements, les membres de l’l’Instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (INPT) ont aussi été empêchés de le visiter et de le rencontrer à l’hôpital, malgré une attente qui a duré plus de trois heures après leur arrivée pour un mission d’inspection, ce qui est considéré comme une atteinte aux droits de Mehdi Ben Gharbia et une violation criante de la loi.

Le comité de défense, tout en alertant à nouveau sur l’aggravation de l’état de santé de de Mehdi Ben Gharbia, dénonce fermement la privation de la visite des représentants de l’INPT et dénonce aussi la poursuite des campagnes de diffamation et de stigmatisation à son égard.

Le comité dénonce également les campagnes de menaces contre les organes judiciaires en charge du dossier après la décision de clôture du dossier.

Le comité informe qu’il a déposé une plainte auprès du procureur de la république au tribunal de première instance de Sousse et que l’instruction a commencé depuis hier.