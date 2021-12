La Tunisie lance un Concours international de l’huile d’olive biologique vierge extra

Le Tunisian Olive Oil Women’s Network – Toown (Réseau des femmes tunisiennes de l’huile d’olive) a fait carton plein ! Un beau succès pour le lancement de la première édition du concours international de l’huile d’olive biologique en Tunisie Dido International, organisée par ce réseau, qui s’est tenu le 20 décembre 2021. Un programme de lancement qui a été riche plébiscité par tous les participants, marqué par plusieurs temps forts avec des personnalités inspirantes du secteur oléicole. Dido International est prévue en 2022 !

Par Asma Mami Maazoun *

Le Réseau des femmes tunisiennes de l’huile d’olive vient de lancer la 1ère édition du concours international de l’huile d’olive biologique vierge extra Dido International, ouvert à l’huile d’olive biologique vierge extra présentée par les producteurs individuels, les associations de producteurs et les entreprises de conditionnement, qui se distingueront par la qualité de leurs huiles biologiques pour la campagne oléicole 2020-2021.

Ce concours, dont la date de clôture de la réception des huiles à l’Office national de l’huile (ONH) était fixée pour le 10 février, concerne quatre catégories, à savoir l’huile d’olive biologique vierge extra, l’huile d’olive biologique vierge extra féminine, l’huile d’olive biologique vierge extra arabe et l’huile d’olive biologique vierge extra «à haute teneur en polyphénols». Chaque entreprise ne peut participer qu’avec une seule huile d’olive biologique pour chacune des catégories susmentionnées.

Mettre en valeur la filière oléicole

Lors du lancement officiel du concours, Abdellatif Ghedira, directeur exécutif du Conseil oléicole international (COI), a souligné que l’objectif de ce concours est de mettre en valeur la filière oléicole et d’encourager l’amélioration continue de la qualité de ce produit phare de la Tunisie. Il a, par ailleurs, appelé les différentes parties prenantes à préserver les cultures oléicoles et à respecter les réglementations en matière de cueillette, de transformation et de stockage et à développer la consommation nationale de l’huile d’olive qu’elle soit conventionnelle ou biologique.

Ce concours se déroulera conformément à un règlement élaboré sur la base des règles établies en la matière par le COI. C’est l’ONH qui se chargera de la première phase de l’évaluation de la qualité sensorielle à travers un jury agréé par le COI. Les échantillons, ayant obtenu une note d’au moins 65/100 par le jury de présélection, ont accès à la sélection finale dans laquelle elles seront à nouveau évaluées par un jury international.

Les produits gagnants pourront apposer un logo qui, représentera un gage de qualité et un argument supplémentaire de vente pour le produit. Les produits primés recevront en exclusivité comme prix un certificat génétique.

Favoriser la concurrence loyale entre les oléiculteurs

Ainsi, cette initiative est de nature à favoriser la concurrence loyale entre les professionnels en vue d’améliorer la qualité de leurs produits. Elle contribuera certainement à la création d’une émulation positive entre les différents acteurs de la filière oléicole pour l’amélioration de la qualité de leurs productions, étant donné que la qualité représente «un miroir» qui reflète fidèlement les bonnes pratiques dont étaient sujettes les olives depuis la parcelle oléicole jusqu’à l’extraction de l’huile d’olive et sa mise en bouteille.

Le concours a aussi pour objectif de promouvoir la consommation de l’huile d’olive biologique de qualité en sensibilisant les consommateurs aux normes de qualité et aux vertus nutritionnelles de ce produit.

Liens professionnels et personnels autour de la filière oléicole

Tunisian Olive Oil Women’s Network (Toown) rassemble déjà 29 femmes tunisiennes, qui ont commencé à se connaître et à créer des liens professionnels et personnels autour de la filière oléicole. Ce réseau consiste en un fil conducteur qui unit des femmes, intervenant à tous les niveaux du secteur oléicole.

Ce réseau de femmes s’emploiera à créer une plateforme où les acteurs de la filière oléicole pourront échanger des connaissances, des compétences et des expériences ainsi qu’obtenir les outils et le soutien nécessaires pour concevoir et mettre en place de nouveaux projets dans leurs communautés locales à portée internationale. Ce réseau permettra de créer un lieu sûr pour la collaboration de projet, l’échange des connaissances liées à la filière oléicole et de consolider une voix forte qui représente les femmes de l’huile d’olive dans les décisions et les politiques nationales et internationales qui impactent le secteur.

Le réseau se forme, se construit… Il est en pleine ébullition. Toown a trouvé sa devise : «Working Together to Make Change» (Travailler ensemble pour le changement).

Les valeurs du réseau : ambition, réseau, synergie, compétence et partage!

* Dr. Ing en industries agroalimentaire – INAT.

