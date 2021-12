Tunisie : le manque de confiance dans l’avenir freine l’investissement

Tweet Share Messenger

La crise économique et le climat de manque de confiance dans l’avenir régnant actuellement en Tunisie n’incitent pas à l’investissement local et sont peu propices à l’attraction des investissements étrangers. Et les statistiques officielles ne cessent de l’attester mois après mois, sans que des mesures sérieuses soient prises pour tenter de redresser la barre, alors que la croissance demeure atone, que les entreprises continuent de mettre la clé sous le paillasson et que le chômage s’accroît. Y a-t-il vraiment un pilote dans l’avion ?

A fin novembre de cette année 2021, les investissements déclarés dans le secteur industriel en Tunisie ont diminué de 16,5%, atteignant un montant de 2 275,6 millions de dinars tunisiens (MDT), indiquent les dernières statistiques publiées par l’Agence de la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII). Ces investissements permettront la mise en œuvre de 3 068 projets et la création de 44 238 opportunités d’emploi, selon les estimations. Encore faut-il que tous ces investissements soient finalement réalisés et que la bureaucratie tatillonne ne vienne pas refroidir, comme souvent, les meilleures volontés.

Les intentions d’investissement dans les industries alimentaires ont augmenté de 40,3% et celles dans les industries chimiques de 37,2%, indique l’APII.

En revanche, les investissements dans les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre ont diminué de 67,8%, ainsi que ceux alloués au secteur du cuir et de la chaussure (-40%) et aux industries mécaniques et électroniques (-38%).

Les investissements dans les industries du textile et de l’habillement et des diverses autres industries ont également diminué (-23 %).

Quant aux investissements dans les industries entièrement exportatrices, ils ont augmenté de 11,7% pour atteindre 94,5 MDT à fin novembre 2021, tandis que les investissements annoncés pour les industries orientées vers le marché local ont diminué de 29,2% à 1 330,1 MDT.

Les investissements industriels étrangers ont, pour leur part, baissé de 100% et de partenariat de 9,4% pour atteindre 877,4 MDT au cours de la même période en 2021.

I. B.